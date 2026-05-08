Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum
Varel (ots)
Am 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei 19-jährige Beschuldigte diverse Kleidungsstücke sowie Spielwaren im Gesamtwert von 100,97 Euro aus einem Geschäft. Anschließend bezahlten sie lediglich Waren aus einem Backshop und passierten den Kassenbereich, ohne die übrigen Artikel zu bezahlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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