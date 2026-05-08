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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Varel (ots)

Am 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei 19-jährige Beschuldigte diverse Kleidungsstücke sowie Spielwaren im Gesamtwert von 100,97 Euro aus einem Geschäft. Anschließend bezahlten sie lediglich Waren aus einem Backshop und passierten den Kassenbereich, ohne die übrigen Artikel zu bezahlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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