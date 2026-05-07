POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Varel (ots) - Am 06.05.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Schloßstraße in Varel zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei Frauen, einer 62-jährigen Geschädigten die Handtasche zu entreißen. Der Frau gelang es jedoch, die Tat abzuwehren, sodass die Täterinnen ohne Beute flüchteten. Die beiden Beschuldigten konnten kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen und zur Dienststelle gebracht werden. Nach rechtlicher ...

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