Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Verkaufsraum

Hooksiel (ots)

Am Mittwoch, den 06.05.2026, gegen 14:30 Uhr, meldet die geschädigte Geschäftsinhaberin einen Einbruch in ihren Verkaufsraum in der Lange Straße in Hooksiel. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonntag, den 03.05.2026 um den späten Nachmittag bis Mittwoch, den 06.05.2026, um die Mittagszeit. Durch gewaltsames Beschädigen der Eingangstür des Geschäftes wurde Zugang zum Verkaufsraum erlangt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckgegenstände entwendet. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461-7449-0) in Verbindung zu setzen.

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