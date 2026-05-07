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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Verkaufsraum

Hooksiel (ots)

Am Mittwoch, den 06.05.2026, gegen 14:30 Uhr, meldet die geschädigte Geschäftsinhaberin einen Einbruch in ihren Verkaufsraum in der Lange Straße in Hooksiel. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonntag, den 03.05.2026 um den späten Nachmittag bis Mittwoch, den 06.05.2026, um die Mittagszeit. Durch gewaltsames Beschädigen der Eingangstür des Geschäftes wurde Zugang zum Verkaufsraum erlangt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckgegenstände entwendet. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461-7449-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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