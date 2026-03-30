Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach 84-Jährigem

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 0450 berichteten wir Folgendes: Lechhausen - Seit dem heutigen Sonntag (29.03.2026) wird der 84-jährige Günter Stutzki aus Lechhausen vermisst. Der 84-Jährige wurde zuletzt am späten Nachmittag in der Derchinger Straße gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. ...... Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. Ab hier neu: Der Vermisste wurde am heutigen Montag (30.03.2026) wohlbehalten aufgefunden. Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten und Lichtbilder des bisher Vermissten wieder zu löschen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord dankt allen Medienschaffenden für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

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