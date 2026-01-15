Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Einbruch
Neuenrade (ots)
Gestern sind Unbekannte zwischen 16.30-21.40 Uhr in ein Wohnhaus am Rüterbruch eingebrochen. Sie brachen die Terrassentür auf und gelangten so an Schmuck, die Kripo bittet nun unter 0239290990. (lubo)
