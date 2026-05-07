Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen
Wilhelmshaven (ots)
Am 06.05.2026, zwischen 10:47 Uhr und 10:50 Uhr, kam es in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Selbstbedienungsladen mehrere handgefertigte Waren, darunter Kissen sowie eine Tasche. Der entstandene Schaden wird auf etwa 35 Euro geschätzt.
Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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