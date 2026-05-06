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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl auf Privatgrundstück

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.05.2026, zwischen 21:00 Uhr und 21:04 Uhr, kam es im Bereich Lehmhörn in Zetel zu einem versuchten Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Privatgrundstück und durchwühlten dort gelagerte Bauabfälle offenbar auf der Suche nach möglichem Diebesgut. Personenbeschreibung: 1. Tatverdächtiger: - männlich - etwa 30 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare - Bart - dunkle Arbeitskleidung 2. Tatverdächtiger: - männlich - etwa 60 Jahre alt - kräftige Statur - graue Haare und grauer Bart - graues Jackett - dunkelblaue Hose Fahrzeugbeschreibung: - weißer Kastenwagen - Teilkennzeichen: WST-?? ??? Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der bekannten Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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