Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beleidigung und Körperverletzung auf Parkplatz
Wilhelmshaven (ots)
Am 05.05.2026, gegen 16:53 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einer Beleidigung und Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 13-jähriger Junge gemeinsam mit Freunden nach einem Einkauf im Bereich eines Verbrauchermarktes auf, als ein 36-jähriger Mann die Gruppe ansprach und den Jugendlichen beleidigte. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte dem Jungen mit dem Fuß gegen das rechte Schienbein getreten haben.
Der 13-Jährige erlitt Schmerzen sowie eine leichte Rötung am Bein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.
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