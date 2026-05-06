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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung und Körperverletzung auf Parkplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.05.2026, gegen 16:53 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven zu einer Beleidigung und Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 13-jähriger Junge gemeinsam mit Freunden nach einem Einkauf im Bereich eines Verbrauchermarktes auf, als ein 36-jähriger Mann die Gruppe ansprach und den Jugendlichen beleidigte. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte dem Jungen mit dem Fuß gegen das rechte Schienbein getreten haben.

Der 13-Jährige erlitt Schmerzen sowie eine leichte Rötung am Bein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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