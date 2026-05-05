Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Baustellencontainer
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 30.04.2026, 16:30 Uhr, bis 04.05.2026, 07:20 Uhr, kam es in der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu einem besonders schweren Diebstahl auf einer Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter einen auf der Baustelle aufgestellten Lagercontainer auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge sowie Akkus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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