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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Baustellencontainer

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2026, 16:30 Uhr, bis 04.05.2026, 07:20 Uhr, kam es in der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu einem besonders schweren Diebstahl auf einer Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter einen auf der Baustelle aufgestellten Lagercontainer auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge sowie Akkus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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