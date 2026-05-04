Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Schortens (ots)

Am 03.05.2026, gegen 07:40 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Mühlenweg in Schortens-Heidmühle ein beschädigter Pkw festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Steins eingeschlagen. Zudem befanden sich dort sowie im Fahrzeugbereich entsprechende Glassplitter.

Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit Eiern beworfen wurde. Am Fahrzeug konnten entsprechende Anhaftungen festgestellt werden, zudem lagen mehrere Eierschalen im Nahbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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