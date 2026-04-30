Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall durch gelöstes Rad - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Sande (ots)

Am 29.04.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Wilhelmshavener Straße in Sande zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich während der Fahrt das vordere linke Rad eines Pkw und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Von dort wurde das Rad weiter gegen eine Leitplanke sowie anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen sowie an der Leitplanke. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

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