Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall durch gelöstes Rad - mehrere Fahrzeuge beschädigt
Sande (ots)
Am 29.04.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Wilhelmshavener Straße in Sande zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich während der Fahrt das vordere linke Rad eines Pkw und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Von dort wurde das Rad weiter gegen eine Leitplanke sowie anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen sowie an der Leitplanke. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell