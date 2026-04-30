Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Portmonee in Spielothek

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.04.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es in einer Spielothek in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein Mann die Spielothek über einen Hinterausgang und vergaß dabei sein Portmonee an einem Automaten. Eine bislang unbekannte Frau brachte ihm das Portmonee kurze Zeit später nach.

Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass aus dem Portmonee zwei 20-Euro-Scheine sowie eine Kreditkarte fehlten. Weitere Bargeldbeträge und Bankkarten befanden sich noch im Portmonee.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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