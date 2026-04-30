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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.04.2026, gegen 13:25 Uhr, kam es im Bereich Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv einen Mann beim Diebstahl von Waren aus einem Geschäft. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit dem Diebesgut. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Beschuldigte den Ladendetektiv an der Hand verletzte. Anschließend setzte der Täter seine Flucht mit der Beute fort.

Täterbeschreibung:

   -	männlich -	etwa 175 bis 185 cm groß -	schlanke Statur -	etwa 20 
bis 25 Jahre alt

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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