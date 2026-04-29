Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktionstag "Zweiräder im Blick" - Polizei kontrolliert in Fahrradstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.04.2026 führte die Polizei im Rahmen des landesweiten Aktionstages "Zweiräder im Blick" Verkehrskontrollen in der Bremer Straße in Wilhelmshaven durch. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der Kontrolle von E-Scootern. In diesem Bereich konnten keine nennenswerten Verstöße festgestellt werden. Die überwiegende Anzahl der kontrollierten Verkehrsteilnehmenden zeigte sich einsichtig und verhielt sich regelkonform, was von der Polizei ausdrücklich positiv bewertet wird. Im Zuge der Kontrollen wurde jedoch erneut festgestellt, dass die Bremer Straße als ausgewiesene Fahrradstraße weiterhin in erheblichem Umfang durch Pkw unzulässig genutzt wird. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrradstraßen grundsätzlich dem Radverkehr vorbehalten sind. Die Nutzung durch Kraftfahrzeuge ist nur dann erlaubt, wenn dies durch entsprechende Zusatzzeichen ausdrücklich zugelassen ist. Auch in diesen Fällen hat der Radverkehr Vorrang und darf weder behindert noch gefährdet werden. Vor Ort wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche geführt, um auf die geltenden Regelungen hinzuweisen und ein Umdenken im Verhalten der Verkehrsteilnehmenden zu erreichen.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen in diesem Bereich fortzusetzen

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