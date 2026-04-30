POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Wilhelmshaven (ots) - Am 29.04.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es in einer Spielothek in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein Mann die Spielothek über einen Hinterausgang und vergaß dabei sein Portmonee an einem Automaten. Eine bislang unbekannte Frau brachte ihm das Portmonee kurze Zeit später nach. Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass aus dem ...

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