Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss
Wilhelmshaven (ots)
Am 29.04.2026, gegen 17:20 Uhr, wurde im Bereich der Pütthauser Straße in Wilhelmshaven ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 32-jähriger Beschuldigter erneut einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, mutmaßlich Kokain. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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