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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad unter Betäubungsmitteln

Varel (ots)

Am 29.04.2026, gegen 20:29 Uhr, wurde im Bereich der Bockhorner Straße in Varel ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 42-jähriger Mann ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er infolge einer Betäubungsmittelbeeinflussung deutliche Ausfallerscheinungen zeigte und nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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