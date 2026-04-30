Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad unter Betäubungsmitteln
Varel (ots)
Am 29.04.2026, gegen 20:29 Uhr, wurde im Bereich der Bockhorner Straße in Varel ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 42-jähriger Mann ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er infolge einer Betäubungsmittelbeeinflussung deutliche Ausfallerscheinungen zeigte und nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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