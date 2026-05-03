Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit den Zuständigkeitsbereichen Jever und Varel vom 01.05. - 03.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland, Zeitraum: 01.05. - 03.05.2026

Verkehrsunfall - Drei parkende Pkw durch Verkehrsunfall stark beschädigt

Wilhelmshaven. Am 01.05.2026, um 04:15 Uhr, kam es auf der Peterstraße, in Höhe der Hausnummer 87 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Gesamtschaden. Zur Unfallzeit befuhr die 30-Jährige Wilhelmshavenerin mit ihrem Pkw die Peterstraße in Richtung stadtauswärts und kollidierte mit einem parkenden Pkw. Durch den Aufprall wurden auch die beiden davor geparkten Pkw stark beschädigt. Die 30-Jährige sowie die beiden männlichen Beifahrer (beide 32 Jahre alt) wurden mit Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Sie verletzten sich leicht. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren 5stelligen Betrag geschätzt. Die Peterstraße musste teilweise komplett gesperrt werden.

Pkw ohne Pflichtversicherung kontrolliert

Wilhelmshaven. Am 01.05.2026, um 21:55 Uhr wurde durch eine Polizeistreife ein Pkw in der Ebertstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass seit drei Monaten kein Versicherungsschutz für den Pkw besteht. Dem 48-Jährigen Wilhelmshavener wird die Weiterfahrt untersagt. Außerdem muss er sich einem Strafverfahren stellen. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt.

Pkw mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein gefahren

Wilhelmshaven. Am 01.05.2026, um 23:55 Uhr, wird ein Pkw im Rahmen der Streife in der Ahrstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven keinen Führerschein besitzt. Zudem stellten sie fest, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehören. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich einem Strafverfahren stellen.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert

Wilhelmshaven. Am 01.05.2026, gegen 23:00 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Bremer Straße einen E-Scooter, an dem ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Dem 30-Jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

18-Jähriger mit 125 km/h durch die Stadt gerast

Wilhelmshaven. Am 02.05.2026, um 22:25 Uhr, wurden Polizeibeamte auf einen VW Golf aufmerksam, der sehr rasant aus dem Mühlenweg in die Freiligrathstraße einbog und anschließend stark beschleunigte. Die Beamten folgten diesem Pkw und stellten fest, dass er über eine lange Strecke, auch in einer 30 km/h-Zone, mit 125 km/h fuhr. Im Rahmen einer erfolgten Kontrolle konnte bei dem 18-Jährigen keine Beeinflussung von Drogen oder Alkohol festgestellt. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er muss mit einem Bußgeld von 800 Euro sowie 2 Punkten und 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Ebenfalls dürfte es eine Nachschulung nach sich ziehen.

48-Jähriger mit gefälschtem Führerschein gefahren

Wilhelmshaven. Am 03.05.2026, um 01:55 Uhr, wird ein Pkw im Siedlerweg kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle händigte der 48-Jährige Wilhelmshavener den Beamten eine Totalfälschung eines Führerscheins aus. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Die Fälschung wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Wilhelmshaven. Am Samstagnachmittag, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw (Skoda) auf dem Parkplatz vor dem dm-drogerie Markt in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven. Demnach stieß der zurzeit unbekannte Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Skoda, wodurch Sachschaden am Skoda entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder den entsprechenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven (Tel: 04421/942-0) in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Jever

Sachbeschädigung an Pkw

Schortens. Am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, kam es auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz des Apollo-Optikers (Im Gewerbegebiet) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw (Opel Corsa). Hierbei wurde die Heckscheibe des Pkw auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel: 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Brand eines Balkons in Schillig

Wangerland-Schillig. Am Donnerstag, gegen 17:55 Uhr, wurde eine unklare Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in Schillig gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Balkon sowie der angrenzende Dachbereich in Brand geraten sind. Die in der Wohnung befindlichen Personen begaben sich bei Entdecken des Brandes sofort eigenständig aus dem Haus, sodass keine Person verletzt wurde. Durch die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen unter Kontrolle gebracht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Führen eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Sande. Am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, konnte ein E-Scooter im Bereich der Bahnhofstraße kontrolliert werden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle diverse Auffälligkeiten bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer fest, welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Urin-Vortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Brand einer öffentlichen Toilettenanlage

Wangerland. Hooksiel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:15 Uhr, erging die Meldung über den Brand eines ehemaligen Feuerwehrgebäudes, Lange Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei am Einsatzort stellte sich die Brandquelle als die dort naheliegende öffentliche Toilettenanlage heraus. Der Brand konnte durch die Feuer gelöscht werden. Durch das Brandgeschehen entstand Sachschaden am Gebäude. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel: 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat PK Varel

Verkehrsunfallgeschehen

Bockhorn. Am Donnerstag, 30.04.2026, wurde der Polizei in Varel in den Abendstunden ein Verkehrsunfall gemeldet, welcher sich bereits am Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, zugetragen hat. Eine 76jährige Bockhornerin beabsichtigte mit ihrem Pedelec von der Birkenstraße kommend in die Steinhauser Straße einzubiegen, wobei ihr eine männliche Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Es kam zu einer Berührung zwischen beiden Beteiligten, wobei die Bockhornerin zu Fall kam und sich leicht an der Hand verletzte. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ohne weiter erkannt zu werden fort. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Nummer 04451-9230, oder der Polizeistation in Bockhorn unter der Nummer 04453-987620 in Verbindung zu setzen.

Varel. Am Freitag, dem 01.05.2026, kam es im Bereich der Bürgermeister-Heidenreich-Straße, Höhe des Famila-Marktes zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 55jähriger Vareler mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gegen einen Baum prallte. Durch den Zusammenstoß wurde der 55jährige schwer verletzt, war kurzzeitig nicht ansprechbar und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Dort wurde dann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt, wobei der Vareler einen Wert von über 1,8 Promille vorwies. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Trunkenheit im Verkehr

Bockhorn. Am Sonnabendabend, 02.05.2026, gegen 18:45 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Varel im Bereich Steinhausen nach einem Zeugenhinweis einen 42jährigen Fahrradfahrer aus Varel, welcher mutmaßlich alkoholisiert und bereits mehrfach mit dem Fahrrad gestürzt sein soll. Es stellte sich tatsächlich eine Alkoholbeeinflussung von mehr als zwei Promille heraus, weshalb eine Blutentnahme wegen Trunkenheit im Verkehr angeordnet wurde und der 42jährige sich nunmehr einem Strafverfahren stellen muss.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Zetel. In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2025, ca. 12:00 Uhr, bis Freitag, 01.05.2026, ca. 15:30 Uhr, kam es in der Straße Südenburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, aus welchem nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld entwendet worden ist. Die Anzeigenerstattung erfolgte erst in den Abendstunden des 01.05.2026, die Bewohner hielten sich bis dahin selbst in dem Einfamilienhaus auf und nahmen Veränderungen vor. Dadurch konnten durch die sachverhaltsaufnehmenden Beamten keine verwertbaren und aussagekräftigen Spuren mehr gesichert werden. Die Polizei weist im Zuge dessen darauf hin, dass nach Feststellung eines Einbruchs oder anderweitigen Eigentumsdelikten keine Veränderungen am Tatort vorgenommen werden sollten, um ein beweissicheres Verfahren und eine Spurensicherung gewährleisten zu können.

Diebstahl eines Motorrades

Varel. Am Sonnabend, 02.05.2026, gegen 14:00 Uhr, teilte eine Spaziergängerin der Polizei in Varel mit, bereits vor einigen Tagen im Bereich der Mühlenteichstraße ein Motorrad vorgefunden zu haben, welches sich noch immer dort befinde. Bei dem Motorrad habe sie weiter einen Fahrradhelm gefunden. Durch Beamte der Polizei Varel konnte der Sachverhalt bestätigt und der 56jährige Halter aus Varel kontaktiert werden. Ermittlungen ergaben nunmehr, dass das Motorrad mitsamt steckendem Zündschlüssel und offensichtlich gemeinsam mit dem vorgefundenen Fahrradhelm bereits am Dienstag, 28.04.2026, aus der Tiefgarage eines ortsansässigen Hotels entwendet worden sein muss. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Tiefgarage nur zur Nachtzeit geschlossen und somit über Tag frei zugänglich. Personen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Brand im Vareler Wald - Zeugen gesucht!

Varel. Am Sonntag, 03.05.2026, gegen 08:30 Uhr, teilte ein Spaziergänger, welcher sich im Vareler Wald bei der dortigen Sandkuhle aufhielt, der Polizei in Varel mit, dass es offensichtlich an genannter Örtlichkeit gebrannt habe. Eine Überprüfung durch Beamte des Polizeikommissariats Varel bestätigte diese Angaben. Augenscheinlich ist diverser Astschnitt auf einer Fläche von ca. acht Quadratmetern an- und abgebrannt, wobei noch einige Hitzenester festgestellt werden konnten. Eine weitere Brandgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden. Nach Angaben des Spaziergängers sei dieser Umstand am gestrigen Sonnabend, ca. 14:00 Uhr, noch nicht vorhanden gewesen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung

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