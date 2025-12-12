Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Zoll zieht Drogenhändler in Kiel aus dem Verkehr, Tatverdächtige Brüder wurden festgenommen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Hamburg und der Staatsanwaltschaft Kiel

Drei Kilo Kokain, 1,5 Kilo Heroin, 20 Kilo Streckmittel für Heroin, über 140.000 Euro Bargeld, Gold und eine scharfe Schusswaffe samt Munition stellten Zollfahnder bei der Durchsuchung eines Cafés und mehrerer Wohnungen in Kiel sicher. Zwei Brüder stehen im Verdacht, im Raum Kiel einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben.

Bereits am vergangenen Mittwoch und Freitag durchsuchten Einsatzkräfte der Zollfahndung mit Unterstützung des SEK Schleswig-Holstein, der Kriminalpolizei Kiel und von Drogenspürhunden des Hauptzollamts Kiel mehrere Objekte in Kiel. Darunter befanden sich die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen im Alter von 37 und 44 Jahren, in denen die Drogen aufwendig versteckt waren und für den Verkauf vorbereitet wurden. Ein Café, in dem die Brüder in großem Stil Handel mit den Drogen getrieben haben sollen sowie Wohnungen mutmaßlicher Abnehmer wurden ebenfalls durchsucht.

Über drei Kilo hochreines Kokain, 1,5 Kilo hochreines Heroin, 20 Kilo Streckmittel für Heroin, sowie Feinwaagen und Verpackungsmittel konnten sichergestellt werden. Mit Hilfe der Streckmittel hätte aus dem Heroin bis zu der vierfachen Straßenverkaufsmenge hergestellt werden können. Der geschätzte Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf 315.000 Euro. In der Wohnung eines Tatverdächtigen befand sich zudem eine geladene Schusswaffe mit Munition. An Vermögenswerten wurden zwei Goldbarren im Wert von über 11.000 Euro, Goldschmuck im Wert von über 4.000 Euro sowie über 140.000 Euro Bargeld sichergestellt, wovon 100.000 Euro Bargeld versteckt in einem Kopfkissen aufgefunden wurden.

Das Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstsitz Kiel - hatte bereits im Sommer diesen Jahres gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel mit den Ermittlungen begonnen, um einen möglichen Schmuggel der Drogen aufzuklären und den Verkauf der illegalen Stoffe zu verhindern.

Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg erklärte: "Der Zoll verfolgt Schmuggelware bis in die Handelsebene, um Täterstrukturen zu zerschlagen, den Tätern illegal erlangtes Vermögen zu entziehen und die Bevölkerung vor der Verbreitung gefährlicher Substanzen zu schützen."

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, gegen beide hat das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehle erlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell