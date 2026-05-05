Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dieseldiebstahl auf Baustelle im JadeWeserPort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2026, 16:30 Uhr, bis 04.05.2026, 07:00 Uhr, kam es im Bereich JadeWeserPort in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 350 Liter Diesel aus einem abgestellten und verschlossenen Bagger auf einer Baustelle. Zur Tatausführung wurde mutmaßlich ein handelsüblicher Schlüssel verwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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