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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Pkw prallt gegen Gebäude

Zetel (ots)

Am 03.05.2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Bohlenberger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, nach links abzubiegen und zu wenden. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrzeugführer schätzte die Verkehrssituation offenbar falsch ein, wich nach links aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der Pkw gegen die Fassade eines Geschäftshauses. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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