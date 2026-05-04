Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall - Pkw prallt gegen Gebäude
Zetel (ots)
Am 03.05.2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Bohlenberger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, nach links abzubiegen und zu wenden. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrzeugführer schätzte die Verkehrssituation offenbar falsch ein, wich nach links aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der Pkw gegen die Fassade eines Geschäftshauses. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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