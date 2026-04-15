Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Mutmaßlicher Dealer im Bahnhof Kiel festgenommen

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und Polizeidirektion Kiel.

Am 14.04.2026 konnte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kiel im Kieler Hauptbahnhof einen mutmaßlichen "Dealer" festnehmen. Er führte eine nicht unerhebliche Menge Cannabis mit sich. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte dann noch mehr zutage.

Am 14.04.2026 gegen 17:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kiel einen jungen Mann im Kieler Hauptbahnhof. Im Rahmen der Identitätsprüfung wurde auch sein mitgeführter Rucksack durchsucht. Die Beamten konnten darin Cannabiskraut und -harz feststellen, deren Menge augenscheinlich über den erlaubten Eigenbedarf hinausging. In der Wache der Bundespolizei stellte sich dann heraus, dass der 20-jährige Deutsche ca.50 Gramm Cannabiskraut, knapp 20 Gramm Cannabisharz sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich führte. Zudem hatte er eine Feinwaage, Abpacktüten und eine Nagelschere mit Haschischanhaftungen bei sich. Er wurde unmittelbar mit dem Tatvorwurf des unerlaubten Cannabis-Handels konfrontiert. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Kiel wurde von dort über das Amtsgericht Kiel ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des nunmehr Beschuldigten erwirkt. Der 20-jährige wurde zuständigkeitshalber gegen 19:00 Uhr an den Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizeidirektion Kiel übergeben. Dieser durchsuchte im Anschluss die Wohnung des Beschuldigten. Hierbei wurden weitere ca. 90 Gramm Cannabiskraut, das bereits verkaufsfertigt in Tüten abgepackt war, sowie Bargeld und Smartphones sichergestellt. Der 20-jährige wurde im Anschluss an seinem Wohnort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz, hier unerlaubter Handel mit Cannabis, verantworten.

André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel Mathias Stöwer - Pressestelle Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell