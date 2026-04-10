BPOL-KI: Herrenloser Koffer sorgt für Sperrung des Bahnhofs Lübeck
Lübeck (ots)
Bahnhof Lübeck - Am Abend des 09.04.2026 musste der Bahnhof Lübeck wegen eines zurückgelassenen Koffers im Zug aus Travemünde zeitweise gesperrt werden.
Am 09.04.2026 gegen 18:00 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei Kiel über einen herrenlosen Koffer im Zug. Da nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, ob von dem herrenlosen Gepäckstück eine Gefahr für die Reisenden und den Betrieb der Bahn besteht, wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert. Der Zugverkehr auf dem betroffenen Gleis wurde sofort eingestellt und auch das Bahnhofsgebäude zum Teil geräumt.
Nachdem das Gepäckstück durch die Entschärfer geröntgt wurde und sich dieses als gewöhnliches Reisegepäck entpuppte, wurde die Sperrung des Bahnhofes aufgehoben und der Zugverkehr gegen 20:50 Uhr wieder aufgenommen.
Der Besitzer des Koffers konnte mittlerweile ermittelt werden.
Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Ihre Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt zurückzulassen! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeitende der Deutschen Bahn oder an die Bundespolizei!
Rückfragen bitte an:
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Katharina Wala
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