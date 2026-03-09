BPOL-KI: Schwerpunktkontrollen von Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Kiel
Kiel (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und Polizeidirektion Kiel anl. Schwerpunktkontrollen am 06.03.2026 am Bahnhof Kiel
Am Freitag, den 06.03.2026 führten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel und des 2. Polizeireviers Kiel wieder gemeinsam Personenkontrollen im und am Bahnhof Kiel durch. Die Kontrollen dienen der Bekämpfung der Gewaltkriminalität im ÖPNV sowie der damit verbundenen Überwachung der Einhaltung des Mitführverbots von Waffen und Messern im ÖPNV und ÖPFV.
Zwischen 14:00 - 18:00 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten hierbei insgesamt -47- Personen. Zudem wurden vereinzelt auch ihre mitgeführten Sachen in Augenschein genommen bzw. durchsucht. Im Rahmen der Kontrollen wurden bei -7- Personen insgesamt -8- unerlaubt geführte Messer sichergestellt und entsprechend zu Anzeige gebracht. Hierbei handelte es sich um Einhand-, Taschen-, Cutter- und Küchenmesser. Zudem wurde bei einem 14-jährigen Deutschen eine Eisenstange in der Jackeninnentasche festgestellt. Die Stange wurde präventiv sichergestellt und der Jugendliche an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein 29-jähriger Deutscher wurde per Haftbefehl gesucht. Die -10- Tage Ersatzfreiheitsstrafe konnten durch seinen Bruder durch Zahlung einer Geldstrafe von 800,- Euro abgewendet werden. Er blieb danach auf freiem Fuß. Des Weiteren wurden -2- Personen festgestellt, die jeweils zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Eine davon sogar 15-mal. Aufenthaltsermittlungen dienen der Feststellung der aktuellen Aufenthaltsortes einer Person für Zustellungen, Ladungen oder sonstige strafprozessuale Maßnahmen durch Behörden. Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 18:00 Uhr beendet.
Die gemeinsamen Kontrollen werden unregelmäßig, unangekündigt und zu unterschiedlichen Tageszeiten fortgeführt.
Rückfragen bitte an:
André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel: presse.kiel@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119
Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel: pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de Tel.: 0431/ 160-2010
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
