Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs - Werkzeuge entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2026, 13:30 Uhr, bis 04.05.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seitentür eines abgestellten Handwerkerfahrzeugs gezielt aufgebrochen, um auf den Schließmechanismus einzuwirken. Nachdem die Tür entriegelt werden konnte, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Stauraum des Fahrzeugs diverse Werkzeuge samt Aufbewahrungsboxen. Die Tatortaufnahme erfolgte durch spezialisierte Kräfte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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