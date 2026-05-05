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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wohnung - Täter flüchten mit Bargeld, Handy und Hund

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.05.2026, zwischen 20:55 Uhr und 21:08 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen klopften mehrere bislang unbekannte Personen an die Wohnungstür eines Mannes. Nachdem dieser die Tür öffnete, wurde er von einem der Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und in die Wohnung zurückgedrängt. Im weiteren Verlauf bedrohten weitere Täter den Mann unter anderem mit einer Eisenstange sowie einem Messer. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro, ein Mobiltelefon sowie einen Hund und flüchteten anschließend. Täterbeschreibung:

-	Täter 1:
o	ca. 1,70 bis 1,75 m groß
o	etwa 20 Jahre alt
o	kurze dunkle Haare
o	schwarze Kleidung, T-Shirt mit großem Emblem
-	Täter 2:
o	ca. 1,70 bis 1,75 m groß
o	etwa 20 Jahre alt
-	Täter 3:
o	weiblich
o	ca. 1,65 m groß
o	etwa 20 Jahre alt
o	blondes Haar
-	Täter 4:
o	weiblich
o	ca. 1,65 m groß
o	etwa 20 Jahre alt
o	dunkle Haare, dunkler Teint
-	Täter 5:
o	keine nähere Beschreibung

Beschreibung des entwendeten Hundes:

   -	etwa kniehoch -	dunkles bzw. graues Fell -	heller Bauchbereich -
American Staffordshire

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Hundes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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