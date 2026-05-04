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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Garagenbrand

Augsburg (ots)

Ehingen - Am Freitag (01.05.2026) gegen 17.00 Uhr kam es in der Straße "In der Au" zu einem Garagenbrand. Die Garage eines Wohnhauses geriet in Vollbrand, wobei die Flammen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses sowie einen Stadelanbau übergriffen. Die beiden Bewohner des Hauses bemerkten den Brand durch einen lauten Knall und eine starke Rauchentwicklung. Beide konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Nach aktuellem Stand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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