Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung und Sachbeschädigung im Bereich eines Taxistandes

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.05.2026, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu mehreren Straftaten. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein 37-jähriger Beschuldigter zunächst ein Fass um, wodurch ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann zu einem nahegelegenen Taxistand, beleidigte und bedrohte dort zwei Personen. Zudem schlug er mehrfach gegen die Seitenscheiben von insgesamt drei Taxen. Die Fahrzeuge wurden hierbei nach derzeitigem Stand nicht beschädigt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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