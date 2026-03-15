Feuerwehr Ense

FW Ense: Personelle Veränderungen am Standort Bremen

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Ense (ots)

Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Bremen nahm Wehrführer Thomas Meier mehrere Ernennungen von Führungspositionen innerhalb der Feuerwehr Ense vor.

Dabei wurden sowohl bewährte Kräfte in ihren Funktionen bestätigt als auch neue Kameraden in verantwortungsvolle Aufgaben berufen.

Als Zugführer des Löschzuges Bremen wurde die Dienstzeit von David Michel für weitere sechs Jahre verlängert und seine erfolgreiche Arbeit in der Zugführung gewürdigt.

Ebenfalls verlängert wurde die Dienstzeit von Michael Peck als Gruppenführer der Löschgruppe Bremen 2. Auch er wird diese Funktion für weitere sechs Jahre ausüben.

Eine personelle Veränderung ergab sich durch das Ausscheiden von Timo Dümpelmann aus der Zugführung. Die Position des stellv. Löschzugführers musste daher neu besetzt werden. Für diese Aufgabe wurde Steffen Bonnekoh für die Dauer von sechs Jahren ernannt. Zuvor war er als Gruppenführer der Löschgruppe Bremen 3 tätig.

Durch den Wechsel von Steffen Bonnekoh in die Zugführung wurde die Position des Gruppenführers der Löschgruppe Bremen 3 frei. Diese übernimmt künftig Fabian Fahnenbrauck, der ebenfalls für sechs Jahre ernannt wurde. Fahnenbrauck war zuvor stellv. Gruppenführer dieser Einheit.

Infolge dieses Wechsels musste wiederum die Stelle des stellv. Gruppenführers der Löschgruppe Bremen 3 neu besetzt werden. Diese Aufgabe übernimmt künftig Niklas Schulte. Er wurde ebenfalls für sechs Jahre ernannt.

Die Ernennungen unterstreichen das Vertrauen der Wehrführung in die Kompetenz und das Engagement der Kameraden und sorgen gleichzeitig für Kontinuität und Nachwuchs in den Führungsstrukturen der Feuerwehr Ense.

Foto (v. l. n. r.):

stellv. Wehrführer Jürgen Gottwald, Gruppenführer Bremen 2 Michael Peck, stellv. Wehrführer Ludger Schwarze, Gruppenführer Bremen 3 Fabian Fahnenbrauck, Zugführer Zug 1 David Michel, stellv. Gruppenführer Bremen 3 Niklas Schulte, stellv. Zugführer Zug 1 Steffen Bonnekoh, Bürgermeister Rainer Busemann, Wehrführer Thomas Meier.

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