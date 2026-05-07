Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven - Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es gegen 09:10 Uhr im Bereich Luisenstraße / Admiral-Klatt-Straße in Wilhelmshaven zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Lkw die Luisenstraße mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Im Bereich der Einmündung zur Admiral-Klatt-Straße missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links", wodurch es zu einer konkreten Gefährdungssituation kam. Ein Kind, das die Fahrbahn überqueren wollte, wurde hierbei nach bisherigen Erkenntnissen nur knapp nicht erfasst. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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