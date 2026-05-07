Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.04.2026 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kaufland in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw (VW Golf Plus) an der gesamten Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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