Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Verdacht des Drogeneinflusses

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.05.2026, gegen 12:09 Uhr, wurde im Bereich Südstrand in Wilhelmshaven ein Verkehrsdelikt festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 19-jähriger Beschuldigter einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle machte der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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