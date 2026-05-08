PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen und Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Zum Ölhafen / Friesendamm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein vorausfahrender Transporter mit Anhänger während der Fahrt eine Felge, die auf die Fahrbahn fiel. Ein dahinter fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Gegenstand. Hierdurch entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront des Pkw. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verlorene Ladung oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit Anhänger gehandelt haben. Auf dem Anhänger habe sich ein Kleinbagger befunden. Zeugen sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 10:54

    POL-WHV: Vegetationsbrand auf Grünfläche

    Jever (ots) - Am 07.05.2026, zwischen 17:44 Uhr und 18:44 Uhr, kam es im Bereich Südergast in Jever zu einem Vegetationsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde über die Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven eine Rauchentwicklung auf einer Grünfläche gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand an der Berme mit einer Ausdehnung von etwa 200 Metern fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 10:34

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

    Varel (ots) - Am 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei 19-jährige Beschuldigte diverse Kleidungsstücke sowie Spielwaren im Gesamtwert von 100,97 Euro aus einem Geschäft. Anschließend bezahlten sie lediglich Waren aus einem Backshop und passierten den Kassenbereich, ohne die ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:45

    POL-WHV: Kontrolle eines Kühltransporters - Verstöße festgestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 07.05.2026 kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Rahmen der Streifentätigkeit einen Lkw für Kühltransporte. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug mit verderblichen Lebensmitteln beladen. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Hecktüren des Fahrzeugs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren