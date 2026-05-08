Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zeugen und Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall gesucht
Wilhelmshaven (ots)
Am 04.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Zum Ölhafen / Friesendamm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein vorausfahrender Transporter mit Anhänger während der Fahrt eine Felge, die auf die Fahrbahn fiel. Ein dahinter fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Gegenstand. Hierdurch entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront des Pkw. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verlorene Ladung oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit Anhänger gehandelt haben. Auf dem Anhänger habe sich ein Kleinbagger befunden. Zeugen sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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