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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vegetationsbrand auf Grünfläche

Jever (ots)

Am 07.05.2026, zwischen 17:44 Uhr und 18:44 Uhr, kam es im Bereich Südergast in Jever zu einem Vegetationsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde über die Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven eine Rauchentwicklung auf einer Grünfläche gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand an der Berme mit einer Ausdehnung von etwa 200 Metern fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zudem wurden zwei Bäume beschädigt. Die Ursache des Brandes konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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