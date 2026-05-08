Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hohenkirchen
Hohenkirchen (ots)
Am 07.05.2026, in den Nachmittagsstunden, kontrollierten Polizeibeamte in der Jeverschen Straße in Hohenkirchen ein Kleinkraftrad. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrolle fest, dass der 68-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Mann konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen, obwohl das von ihm geführte Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von 38 km/h erreichte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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