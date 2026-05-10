Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 08.05.2026 bis 10.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Raub

Am Freitagabend, gegen 19.50 Uhr, wurde das 22jährige Opfer von vier männlichen Personen auf dem Neuengrodener Weg, in Höhe des Stadtparks, gemeinschaftlich zusammengeschlagen. Dabei schlugen die namentlich bekannten Täter, im Alter zwischen 20 und 26 Jahre, auch mit einem Baseballschläger gegen den Kopf des Opfers. Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, wurde ihm Bargeld und ein Handy entwendet. Hintergrund der Tat dürfte sein, dass es schon vor einigen Tagen eine Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gegeben hatte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Schwerer Diebstahl eines Wohnmobiles

In der Zeit von Mittwoch, ca. 16.00 Uhr, bis Freitag, 15.20 Uhr, wurde in der Straße Am Wiesenhof ein Wohnmobil entwendet. Kurioser Weise war das dem Geschädigten noch gar nicht aufgefallen. Erst als das Wohnmobil unter verdächtigen Umständen zwischen Bremen und Hamburg aufgefunden und die dortige Polizei verständigt wurde, konnte der Diebstahl aufgedeckt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Brände

Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, entzündeten zwei bislang noch unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Annenstraße. Die Mülltonne samt Inhalt wurde dadurch völlig zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der hiesigen Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das dortige Wohnhaus verhindert werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Verkehrsunfälle mit Trunkenheitsfahrten

Am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, befuhr der 69jährige Unfallverursacher die Emsstraße in Richtung Westen. Am Helmholzplatz kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dann gegen ein Andreaskreuz, einen Stromkasten und einen Baum. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alcomaten ergab eine Atemalkohlkonzentration von 2,82 Promille. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.45 Uhr, stieß ein 30jähriger Fahrzeugführer in der Grenzstraße beim Rangieren gegen einen Mülleimer, einen Baum und einen Stuhl. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als er kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angetroffen werden konnte, stellten die einschreitenden Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer auch noch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Bei der Durchführung der Blutprobenentnahme leistete der Beschuldigte dann auch noch aktiv Widerstand. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen

Am Freitagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 54jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 810 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Langewerther Landstraße erlitt er wahrscheinlich einen medizinischen Notfall und fuhr deshalb über die dortige Verkehrsinsel. Anschließend geriet der Pkw in den dortigen Seitengraben, wo der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallverursacher wird dadurch lebensgefährlich und die Beifahrerin schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, fuhr eine 20jährige Unfallverursacherin in den fließenden Verkehr der Gökerstraße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigen 39jährigen Leichtkraftfahrer. Dieser fuhr in Richtung Norden und stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Auch die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

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