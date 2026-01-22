Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand gegen vier Polizeibeamte

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 20:14 Uhr kommt es auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach zu einem Einsatz der Polizei Bad Kreuznach. Zunächst soll eine randalierende Person, welche zuvor mit dem Zug, ohne gültiges Zugticket mit dem Zug gefahren ist und verbal auffällig wurde, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als der männliche Beschuldigte durch die vier eingesetzten Beamten durchsucht werden soll, versucht dieser sich fußläufig der Personenkontrolle zu entfernen. Daraufhin muss der Beschuldigte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die Maßnahme der Polizeikräfte wehrt sich der Beschuldigte vehement und beleidigt die eingesetzten Beamten durchgehend. Die Polizeibeamten können die Lage schnell unter Kontrolle bringen. Es werden verschiedene Strafanzeigen gegen den Beschuldigten gefertigt. Dem Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen und wird danach aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell