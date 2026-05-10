Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 08.05.2026 - 10.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Freitag, 08.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Bockhorner Straße, Höhe Anschlussstelle Varel/Bockhorn, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 39jähriger Motorradfahrer aus Varel schwer verletzt worden ist. Ein Pkw mit Kennzeichen aus Pinneberg führte einen Fahrstreifenwechsel durch und übersah dabei den Motorradfahrer offensichtlich, sodass dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste und dabei zu Fall kam. Durch Ersthelfer wurde umgehend der Rettungsdienst informiert. Der Pkw, ein grauer SUV, entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Varel - Am Sonnabendabend, gegen 21:55 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Dieser rief zur genannten Zeit selbstständig die Polizei und gab an, mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Bei der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 32jährigen Vareler festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille Alkohol in der Atemluft. Der 32jährige gab mehrfach an, gefahren zu sein, sodass aufgrund dieser Aussage ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Trunkenheit im Verkehr

Zetel - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, gegen 00:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Zetel, Bohlenberger Straße, ein Pkw durch eine unsichere Fahrweise auf, weshalb das Fahrzeug kontrolliert worden ist. Die 57jährige Fahrzeugführerin wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille Alkohol in der Atemluft. Die Zetelerin muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel-

Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 35-jähriger die Vareler Fußgängerzone mit einem E_Scooter. Dieser war jedoch nicht versichert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten in Varel

Varel- Im Laufe des Tages wurden am Samstag mehrere Verkehrsunfallfluchten angezeigt. Die erste Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 08:45 Uhr-09:27 Uhr in der Gertrud-Barthel-Straße 8, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Ein abgeparkter Ford Focus wurde in einer Parklücke stehend beschädigt. Die nächste Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Westersteder Straße gegen 13.20 Uhr. Einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter wurde der Außenspiegel abgefahren. Zu guter Letzt wurde am Abend in der Zeit von 18:11 Uhr-18:20 Uhr ein auf dem Famila-Parkplatz abgeparkter VW ID 3 beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Verursachern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

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