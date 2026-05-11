Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub im Kaiser-Wilhelm-Park - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.05.2026, gegen 01:00 Uhr, soll es im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Parks nahe der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich ein Mann gegen 01:36 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, von mehreren unbekannten Personen zusammengeschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann anschließend im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs an. Nach Angaben des Geschädigten sollen ihm eine dreistellige Euro Bargeld entwendet worden sein. Täterbeschreibung: - zwei bis drei männliche Personen - dunkel gekleidet - etwa 180 bis 190 cm groß - ungefähr Mitte 30 Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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