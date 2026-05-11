Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 03.05.2026, 19:00 Uhr, bis Montag. 04.05.2026, 11:20 Uhr, kam es in der Otto-Meentz-Straße auf Höhe der Hausnummer 32 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter grauer Pkw der Marke Ford wurde vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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