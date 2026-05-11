Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am 10.05.2026 gegen 23:00 Uhr ein Müllcontainer in der Annenstraße in Wilhelmshaven in Brand. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Personen Gegenstände entzündet und in den Müllcontainer geworfen haben. Anschließend flüchteten sie fußläufig von der Annenstraße in Richtung Kreuzstraße.

Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Ein Zeuge berichtete zudem, dass ihn ein bislang unbekannter Mann auf den Brand aufmerksam gemacht habe. Dieser Mann soll angegeben haben, beobachtet zu haben, wie zwei Jungen etwas angezündet und in den Container geworfen hätten. Anschließend habe sich der Mann vom Brandort entfernt.

Die Polizei bittet insbesondere diesen bislang unbekannten Mann sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-115 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

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