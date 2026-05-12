Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Schule

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 07.05.2026, 18:00 Uhr, bis 11.05.2026, 07:30 Uhr, kam es in einer Schule in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Schulgebäude und einem Klassenraum. Dort wurde ein Rollcontainer eines Schreibtisches aufgebrochen. Aus diesem entwendeten die Täter einen dreistelligen Euro Bargeld aus einer Klassenkasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

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