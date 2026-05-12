PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Schule

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 07.05.2026, 18:00 Uhr, bis 11.05.2026, 07:30 Uhr, kam es in einer Schule in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Schulgebäude und einem Klassenraum. Dort wurde ein Rollcontainer eines Schreibtisches aufgebrochen. Aus diesem entwendeten die Täter einen dreistelligen Euro Bargeld aus einer Klassenkasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 09:59

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Zetel

    Zetel (ots) - Am 11.05.2026 gegen 16:30 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren gemeinschaftlich verschiedene Lebensmittel, darunter Schokolade und Chips, im Gesamtwert von knapp 20 Euro. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an Angehörige übergeben beziehungsweise von diesen abgeholt. Die ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:20

    POL-WHV: Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Wie bereits berichtet, geriet am 10.05.2026 gegen 23:00 Uhr ein Müllcontainer in der Annenstraße in Wilhelmshaven in Brand. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Personen Gegenstände entzündet und in den Müllcontainer geworfen haben. Anschließend flüchteten sie fußläufig von der Annenstraße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren