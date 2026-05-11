Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlafender Bewohner von Einbrecher überrascht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Samstag gegen 01:25 Uhr offenbar gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Sandberg in Knielingen. Als der Bewohner aufgrund eines Lichtscheins erwachte und den Einbrecher bemerkte, flüchtete dieser mutmaßlich durch die Haustür. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

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