Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Tabakwarenladen

Zetel (ots)

In der Zeit vom 11.05.2026, 02:30 Uhr, bis 02:34 Uhr, kam es in einem Tabakwarenladen in der Straße Ohrbült in Zetel zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - Bart - Cappy - Tuch über Mund und Nase - helle Weste - schwarze Handschuhe - helle Jogginghose - dunkel-weiße Schuhe Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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