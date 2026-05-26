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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilferufe aus Wohnung - 89-Jähriger in Badewanne gestürzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagnachmittag wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Moskauer Straße in Weimar gerufen, nachdem ein Anwohner über längere Zeit Hilferufe aus einem Badezimmer wahrgenommen hatte. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Da die Wohnung verschlossen war und weiterhin Hilferufe zu hören waren, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen 89-jährigen Mann in der Badewanne vor. Dieser gab an, gestürzt zu sein und nicht mehr selbstständig aufstehen zu können. Der Senior wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Wohnung nach dem Einsatz wieder ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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