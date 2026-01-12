Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit mehreren Verletzten

B88 Etzelbach/ Kirchhasel (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.30 auf der Bundesstraße 88 zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Zwei PKW stießen - bisherigen Erkenntnissen zufolge- frontal zwischen den beiden Ortschaften zusammen. Dadurch wurden fünf Personen verletzt und mussten teilweise aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Es befanden sich neben Polizeikräften auch zwei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. Über das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor, auch die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die Strecke ist zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge aktuell voll gesperrt. Am morgigen Tag wird seitens der Pressestelle der LPI Saalfeld nachberichtet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell