Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kalb spazierte über Landstraße

Saale-Holzland (ots)

Am frühen Montagmorgen meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein freilaufendes Kalb auf der L3007 zwischen Rauda und Hartmannsdorf. Das Tier bewegte sich zunächst entlang der Fahrbahn in Richtung Hartmannsdorf. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Kalb schließlich nahe einer Weide feststellen - allerdings auf der falschen Seite des Zaunes. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Tier zuvor aus der umzäunten Weide ausgebrochen und anschließend auf Wanderschaft gegangen. Über eine verantwortliche Kontaktperson konnte schließlich die Halterseite erreicht werden, sodass sich um das Kalb gekümmert wurde. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht.

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