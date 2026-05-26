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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Jena (ots)

Am Montagmittag kam es auf der Straße "Am Mühlberg" in Jena zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gemeinsam mit einer Begleitperson in Richtung Jena unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Dabei schlitterte der Radfahrer etwa 50 Meter über die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer war zunächst ansprechbar, konnte sich jedoch nicht selbstständig bewegen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Hinweise auf den Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln ergaben sich vor Ort nicht. Am Fahrrad entstanden lediglich geringe Schäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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