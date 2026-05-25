LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - In der Nacht vom 23.05.2026 auf den Vormittag des 24.05.2026 hatte der noch unbekannte Täter mittels Sprühfarbe mehrere Graffitis an einer Garage in der Berkaer Straße angebracht. Beamte der Polizeiinspektion Weimar nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und ermitteln nun zum Urheber der Schmierereien. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des oder der Täter machen können, werden ...

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