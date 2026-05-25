LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Nach Cannabiskonsum ans Steuer seines Pkw gesetzt
Sonntagabend kontrollierten Beamte der PI Saale-Holzland in Camburg einen Pkw Skoda. Bei dem 20jährigen Fahrzeugführer wurden im Rahmen der Kontrolle konsumtypische Auffälligkeiten für einen kürzlichen Cannabiskonsum festgestellt, was ein anschließender Drogenvortest bestätigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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