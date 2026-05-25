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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall mit Personenschaden in der Nordstadt Weimars. Der 62-Jährige Fahrer eines Skodas kollidierte beim Abbiegen von der Nordstraße in die Lützendorfer Straße mit einer aus der Gegenrichtung kommenden gerade ausfahrenden 46-Jährige Fahrradfahrerin. Durch den Unfall wurde die Fahrerfahrerin leicht verletzt. Sowohl am PKW als auch Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Weimar haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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