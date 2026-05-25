Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall mit Personenschaden in der Nordstadt Weimars. Der 62-Jährige Fahrer eines Skodas kollidierte beim Abbiegen von der Nordstraße in die Lützendorfer Straße mit einer aus der Gegenrichtung kommenden gerade ausfahrenden 46-Jährige Fahrradfahrerin. Durch den Unfall wurde die Fahrerfahrerin leicht verletzt. Sowohl am PKW als auch Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Weimar haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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