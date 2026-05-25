Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien in Weimarer Südstadt

Weimar (ots)

In der Nacht vom 23.05.2026 auf den Vormittag des 24.05.2026 hatte der noch unbekannte Täter mittels Sprühfarbe mehrere Graffitis an einer Garage in der Berkaer Straße angebracht. Beamte der Polizeiinspektion Weimar nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und ermitteln nun zum Urheber der Schmierereien.

Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des oder der Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0127673/2026 telefonisch unter 03643 8820 oder per Mail unter PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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